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        Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç, personelle toplantı yaptı

        Sivas'ın Akıncılar İlçesi Belediye Başkanı Murat Sevinç, belediye çalışanları ile 2024 yılı değerlendirme toplantısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 12:07 Güncelleme: 23.01.2025 - 12:07
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        Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç, personelle toplantı yaptı
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        Sivas'ın Akıncılar İlçesi Belediye Başkanı Murat Sevinç, belediye çalışanları ile 2024 yılı değerlendirme toplantısı yaptı.

        Belediye toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, 2024 yılında yapılan faaliyetler ve 2025 yılında yapılacak yatırımlar görüşüldü.

        Toplantı sonunda başkan Sevinç, belediye personeline hediye vererek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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