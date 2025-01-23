Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç, personelle toplantı yaptı

Toplantı sonunda başkan Sevinç, belediye personeline hediye vererek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Belediye toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, 2024 yılında yapılan faaliyetler ve 2025 yılında yapılacak yatırımlar görüşüldü.

Sivas'ın Akıncılar İlçesi Belediye Başkanı Murat Sevinç, belediye çalışanları ile 2024 yılı değerlendirme toplantısı yaptı.

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