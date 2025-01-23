Sivas'ta 23 sikke, 10 obje ve 28 değerli taş ele geçirildi

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 1 araçta ve 4 şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 sikke, 10 obje ve 28 değişik ebatta değerli taş ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Suşehri ilçesinde "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçuna yönelik çalışma yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.