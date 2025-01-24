Sivas merkezli kripto operasyonunda 43 kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
Sivas merkezli Adana, Samsun ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen kripto operasyonunda, 43 kişiyi 4 milyon 100 bin lira dolandıran 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Sivas merkezli Adana, Samsun ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen kripto operasyonunda, 43 kişiyi 4 milyon 100 bin lira dolandıran 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kullanıcıların sosyal medya hesapları üzerinden "kripto yatırım" adı altında yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Sivas merkezli Adana, Samsun ve İstanbul'da 4 farklı adrese düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı.
Suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.
Şüphelilerin 43 kişiyi 4 milyon 100 bin lira dolandırdıkları tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekipler, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.