Sivas merkezli kripto operasyonunda 43 kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

Ekipler, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şüphelilerin 43 kişiyi 4 milyon 100 bin lira dolandırdıkları tespit edildi.

Sivas merkezli Adana, Samsun ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen kripto operasyonunda, 43 kişiyi 4 milyon 100 bin lira dolandıran 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

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