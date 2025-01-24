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        Sivasspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlandı

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında yarın Bellona Kayserispor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadele öncesi hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 17:44 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:44
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        Sivasspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlandı
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        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında yarın Bellona Kayserispor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadele öncesi hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışmalar ile sona erdi.

        Hazırlıklarını tamamlayan takım, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

        Net Global Sivasspor ile Bellona Kayserispor, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

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