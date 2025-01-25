Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta Devlet THM korosu ses sanatçıları konser verdi

        Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu ses sanatçıları, "Türkülerin Dili" konseri verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 10:24 Güncelleme: 25.01.2025 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta Devlet THM korosu ses sanatçıları konser verdi
        ABONE OL

        Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu ses sanatçıları, "Türkülerin Dili" konseri verdi.

        Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Şef Nedim Karadağlı yönetimindeki konserde, ses sanatçıları koro ve solo olarak Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

        Program sonrası koro müdürü Davut Kaya, koro şefi Nedim Karadağlı'ya teşekkür plaketi verdi.

        Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, TCDD 4. Bölge Müdürü Hasan Arı ve çok sayıda müziksever izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konya'da bina çöktü! 3 kişi sağ kurtarıldı, 2 kişi aranıyor
        Konya'da bina çöktü! 3 kişi sağ kurtarıldı, 2 kişi aranıyor
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        İstanbul'da yaşandı! Başkasına benzetip öldürdüler!
        İstanbul'da yaşandı! Başkasına benzetip öldürdüler!
        Kazık çakarken yan bina çatladı!
        Kazık çakarken yan bina çatladı!
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        İki kentte şiddetli sağanak! 5 bölgede yağış var!
        İki kentte şiddetli sağanak! 5 bölgede yağış var!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        Satrançta parlıyoruz
        Satrançta parlıyoruz
        'Hikâye İstanbul’da Geçiyor'
        'Hikâye İstanbul’da Geçiyor'
        Sivilce ve yaşlanma arasında bağlantı var mı?
        Sivilce ve yaşlanma arasında bağlantı var mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Sivas merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüphel...
        GÜNCELLEME - Sivas merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüphel...
        Sivasspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlandı
        Sivasspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlandı
        Sivas Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, görevine başladı
        Sivas Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, görevine başladı
        Sivas merkezli kripto operasyonunda 43 kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklan...
        Sivas merkezli kripto operasyonunda 43 kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklan...
        Kızılırmak Projesi'nin Ön Konsept Tanıtım ve İstişare Toplantısı yapıldı
        Kızılırmak Projesi'nin Ön Konsept Tanıtım ve İstişare Toplantısı yapıldı
        Sivas merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        Sivas merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı