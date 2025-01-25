Sivas'ta Devlet THM korosu ses sanatçıları konser verdi

Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, TCDD 4. Bölge Müdürü Hasan Arı ve çok sayıda müziksever izledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Şef Nedim Karadağlı yönetimindeki konserde, ses sanatçıları koro ve solo olarak Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

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