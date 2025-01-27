Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Akıncılar Kaymakamı Türkmen, Şenbağlar köyünü ziyaret etti

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kaymakam Musa Türkmen, kurum amirleri ile Şenbağlar köyüne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 11:36 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akıncılar Kaymakamı Türkmen, Şenbağlar köyünü ziyaret etti
        ABONE OL

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kaymakam Musa Türkmen, kurum amirleri ile Şenbağlar köyüne ziyarette bulundu.

        Köyde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Türkmen, talep ve sorunları dinledi.

        Türkmen, köy ziyaretleriyle sorunları yerinde görmeyi ve dinlemeyi amaçladığını söyledi.

        Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Türkmen, köylerin daha yaşanabilir olması için çaba gösterdiklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahreden yangında 'kızgın yağ' iddiası!
        Kahreden yangında 'kızgın yağ' iddiası!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Mağdur olarak geldiği duruşmada hapse çarptırıldı!
        Mağdur olarak geldiği duruşmada hapse çarptırıldı!
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Fatma nine uyurken yatakla birlikte zemine düştü!
        Fatma nine uyurken yatakla birlikte zemine düştü!
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        "Dünyanın en aptalca göçmen politikasına sahibiz"
        "Dünyanın en aptalca göçmen politikasına sahibiz"
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Minibüs berber dükkanına daldı! Feci kazada yaralılar var
        Minibüs berber dükkanına daldı! Feci kazada yaralılar var
        "Müthiş geri dönüş"
        "Müthiş geri dönüş"
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ölü ve yaralılar var! Motosiklet yayalara çarptı!
        Ölü ve yaralılar var! Motosiklet yayalara çarptı!
        Yenidoğan'a benzetildi! Doktorun iddialarına inceleme!
        Yenidoğan'a benzetildi! Doktorun iddialarına inceleme!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yeni alışkanlıklar kazanabilmek için bu yöntemleri deneyin!
        Yeni alışkanlıklar kazanabilmek için bu yöntemleri deneyin!

        Benzer Haberler

        Sivas'ta yoğun sis etkili oldu
        Sivas'ta yoğun sis etkili oldu
        Hastanede karbon filtre patladı, sızan gazı AFAD tahliye etti
        Hastanede karbon filtre patladı, sızan gazı AFAD tahliye etti
        Sivas'ta hastanede yaşanan patlamaya AFAD ekipleri müdahale etti
        Sivas'ta hastanede yaşanan patlamaya AFAD ekipleri müdahale etti
        Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Sivas'ta otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Sivas'ta otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Sivasspor-Kayserispor maçının ardından
        Sivasspor-Kayserispor maçının ardından