Akıncılar Kaymakamı Türkmen, Şenbağlar köyünü ziyaret etti
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kaymakam Musa Türkmen, kurum amirleri ile Şenbağlar köyüne ziyarette bulundu.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kaymakam Musa Türkmen, kurum amirleri ile Şenbağlar köyüne ziyarette bulundu.
Köyde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Türkmen, talep ve sorunları dinledi.
Türkmen, köy ziyaretleriyle sorunları yerinde görmeyi ve dinlemeyi amaçladığını söyledi.
Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Türkmen, köylerin daha yaşanabilir olması için çaba gösterdiklerini belirtti.
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