Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Sırp futbolcu Veljko Simic'i transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Sırp futbolcu Veljko Simic'i renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 14:12 Güncelleme: 01.02.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Sırp futbolcu Veljko Simic'i transfer etti
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Sırp futbolcu Veljko Simic'i renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Veljko Simic ile anlaşmaya varıldı.

        Veljko Simic, kulüp başkanı Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

        17 Şubat 1995'te Sırbistan'da dünyaya gelen Veljko Simic, futbola ülkesinde Kızılyıldız altyapısında başladı. Ardından Basel, NK Domzale, Schaffhausen, Chiasso, Winterthur, Zemun ve Vojvodina forması giyen futbolcu son olarak Omonia da forma giydi.

        Profesyonel kariyerinde 334 maça çıkan Simic, 55 gol atarken, 35 de asist yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Türkiye alarm veriyor! Göz göre göre gelen ölümler... 100 kadından sadece 7’si düzenli yaptırıyor
        Türkiye alarm veriyor! Göz göre göre gelen ölümler... 100 kadından sadece 7’si düzenli yaptırıyor
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Kanlı kavga!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Kanlı kavga!
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        Prof. uyardı! 2021'deki gibi olabilir!
        Prof. uyardı! 2021'deki gibi olabilir!

        Benzer Haberler

        Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na 43 bin 921 gencimiz başvurdu
        Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na 43 bin 921 gencimiz başvurdu
        Sivas'ta arıcılık kursu düzenlendi
        Sivas'ta arıcılık kursu düzenlendi
        Kızıldağ'ın zirvesindeki köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Kızıldağ'ın zirvesindeki köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Balıklı Kaplıcası 'yapı kullanım belgesi eksikliği' nedeniyle kapatıldı (2)
        Balıklı Kaplıcası 'yapı kullanım belgesi eksikliği' nedeniyle kapatıldı (2)
        Yıldız Dağı'ndaki bungalov evler, bazı oteller ve telesiyej kullanıma kapat...
        Yıldız Dağı'ndaki bungalov evler, bazı oteller ve telesiyej kullanıma kapat...
        Balıklı Kaplıcası 'yapı kullanım belgesi eksikliği' nedeniyle kapatıldı
        Balıklı Kaplıcası 'yapı kullanım belgesi eksikliği' nedeniyle kapatıldı