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        Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Şarkışla'dan Yıldız Dağı'ndaki bazı tesislerin geçici olarak kapatılmasına ilişkin açıklama:

        Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin en kısa sürede bütün müştemilatıyla hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 17:00 Güncelleme: 03.02.2025 - 17:03
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        Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Şarkışla'dan Yıldız Dağı'ndaki bazı tesislerin geçici olarak kapatılmasına ilişkin açıklama:
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        Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin en kısa sürede bütün müştemilatıyla hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

        İl Genel Meclisinden yapılan açıklamaya göre, şubat ayı meclis toplantısının açılışında konuşan İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Şarkışla, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Yaşanan üzücü olayın ardından ilgili bakanlıkların benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması hususunda irade ortaya koyduğunu belirten Şarkışla, Sivas İl Özel İdaresinin işletmesi olan Buruciye AŞ tarafından çalıştırılan benzer tesislerde gerçekleştirilen denetimlerde birkaçının görülen eksiklikler giderilinceye kadar geçici olarak kapatılmasının kararlaştırıldığını hatırlattı.

        Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin şehrin gözbebeği olduğunu vurgulayan Şarkışla, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 10 yıldır burada bir kayak merkezi var ve hizmet veriyor, eksiklikleri telafi edilsin. Çok büyük emekler verildi. Tedbirler çerçevesinde şimdilik bungalov evler kapatıldı. Bunun sebebi master plana işlenmemiş olması. Bununla ilgili arkadaşlarımız gerekli çalışmayı yapıyor. Telesiyejlerle ilgili bir mesele var, buranın ruhsatının da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilmesi icap ediyor."

        Bununla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını aktaran Şarkışla, "Arkadaşlarımız gayret ediyor. Bunun dışında bir de kapalı olan bir otel var. Sanki Yıldız Dağı'ndaki her şey kapatılmış gibi algı oluşuyor. Bu tesisler dışında zirvedeki ve aşağıdaki kafeler ve restoranlar ruhsatlı ve belgelidir. Yıldız Dağı en kısa sürede bütün müştemilatıyla hizmet vermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Beş gün sürecek toplantıda İmar ve Bayındırlık, Eğitim ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor ile İhtisas komisyonlarına havale edilen konular görüşülerek karara bağlanacak.

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