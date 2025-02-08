Sivas'ta Devlet THM korosu ses sanatçıları konser verdi

Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Koro Müdürü Davut Kaya, TMO Baş Müdürü Mustafa İspirli, Kültür AŞ Müdürü Adem Kehci, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Ahmet Başkal ve müzikseverler izledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve şef Fikret Ayyıldız yönetimindeki konserde, ses sanatçıları Faruk Çetin, Kadriye Yıldız, Muzaffer Çiftçi, Merve Emiroğlu, Osman Korkmaz ve Pınar Pakoğlu, Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

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