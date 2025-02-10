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        Koyulhisar'da köy derneğinden hasta yatağı desteği

        Sivas'ta, Koyulhisar ilçesinde Koyulhisar Kalebaşı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince köyde yaşayan hastaların kullanması için 3 motorlu hasta yatağı ve 2 tekerlekli hasta banyo tuvalet sandalyesi yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 09:37 Güncelleme: 10.02.2025 - 09:37
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        Koyulhisar'da köy derneğinden hasta yatağı desteği
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        Sivas'ta, Koyulhisar ilçesinde Koyulhisar Kalebaşı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince köyde yaşayan hastaların kullanması için 3 motorlu hasta yatağı ve 2 tekerlekli hasta banyo tuvalet sandalyesi yardımında bulundu.

        Merkezi İstanbul Üsküdar ilçesinde bulunan derneğin başkanı Murat Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, köyde yaşayan nüfusun yaşlanması ve hastalık oranlarının artmasının bazı ihtiyaçları beraberinde getirdiğini belirtti.

        Hastaların tedavi süreçlerini rahat geçirebilmeleri ve onlara bakan vatandaşların bakımlarını kolaylaştırma adına köylerine hasta yatağı ve hasta banyo tuvalet sandalyesi tedarik ederek köyün tüzel kişiliğine teslim ettiklerini aktaran Kendirli, "Dernek olarak önceki yıllarda da 2 motorlu hasta yatağı teslimi yapmıştık. Hasta vatandaşlarımızın yaşam süreçlerinde zorlanmamaları için sağlık alanında her şeyi yapmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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