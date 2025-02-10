Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin 51. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin 51. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 15:02 Güncelleme: 10.02.2025 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin 51. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin 51. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, Cumhuriyet'in adını taşıyan güzide üniversitenin, yarım asrı aşan tecrübesiyle her geçen yıl akademik başarılarını artırdığını, bilimsel çalışmalarıyla ülkeye ve şehre katkı sunduğunu belirtti.

        Şimşek, Sivas Valiliği olarak üniversitenin çalışmalarını ve başarısını yakından takip ettiklerini ifade ederek, yürütülen tüm projelere her zaman büyük destek verdiklerini dile getirdi.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül ise üniversitenin 51. kuruluş yıl dönümü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Eğitimde, bilimde ve topluma hizmette önemli bir rol üstlenme misyonuyla kurulan üniversitenin aynı azim ve kararlılıkla yoluna devam ettiğini belirten Şengönül, "Üniversitemiz bir eğitim yuvası olmasının ötesinde bilim üreten, araştıran, işbirliğini önemseyen, yenilikçi adımlar atarak öğrencilerin akademik gelişimine katkı sağlayan bir kuruluştur. Akademik kadromuzun katkılarıyla yürütülen projeler ve araştırmalarla ulusal ve uluslararası alanda her geçen başarıyı elde etmekte ve çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." dedi.

        Şengönül, öğrencilerin en iyi koşullarda eğitim almasını sağlamak için altyapı ve akademik kadroyu güçlendirmeye devam ettiklerini kaydetti.

        İl protokolünün katıldığı programda, üniversiteden emekli olan bazı personellere plaket takdim edildi, fotoğraf sergisi açılışı yapıldı ve müzik dinletisi sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Elon Musk AP ve NYT'yi hedef aldı
        Elon Musk AP ve NYT'yi hedef aldı
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"

        Benzer Haberler

        Sivas'ta devrilen bal yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Sivas'ta devrilen bal yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Ulaş Kaymakamı Eskimez, görevine başladı
        Ulaş Kaymakamı Eskimez, görevine başladı
        Sivas'ta kar festivali düzenlendi
        Sivas'ta kar festivali düzenlendi
        Sivas'ta kış festivali renkli görüntülere sahne oldu
        Sivas'ta kış festivali renkli görüntülere sahne oldu
        Kurt sürüsü, Kangal köpeklerine saldırdı
        Kurt sürüsü, Kangal köpeklerine saldırdı
        Sivas Ticaret Borsası üyeleri, Doha'da düzenlenen tarım fuarını ziyaret ett...
        Sivas Ticaret Borsası üyeleri, Doha'da düzenlenen tarım fuarını ziyaret ett...