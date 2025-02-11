Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi akciğer kanseri ameliyatlarına başladı

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü'nde akciğer kanseri ameliyatlarına başlanıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 15:48 Güncelleme: 11.02.2025 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi akciğer kanseri ameliyatlarına başladı
        ABONE OL

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü'nde akciğer kanseri ameliyatlarına başlanıldığı bildirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'nda görevli Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Özbey, gerçekleştirilen ameliyatlar hakkında bilgi verdi.

        Akciğer kanserinin kanser ölümlerinde ilk sırada yer aldığını aktaran Özbey, "Erken evre akciğer kanserinde hastalarımız ameliyat şansı bulunmakta olup hastalarımız tam bir tedavi şansı elde edebilmektedir." ifadesini kullandı.

        Hastanede gerçekleştirilen ameliyatlar hakkında bilgi veren Özbey, Adıyaman, Tokat ve Sivas'tan akciğer kanseri 3 hastayı ameliyat ederek sağlığına kavuşturduklarını anlattı.

        Gerçekleştiren 3 ameliyatın da kendi içindeki özellikleri açısından teknik olarak önemli ameliyatlar olduğunu vurgulayan Özbey, "Kapalı ameliyatları hastanemizde yaparak hem Sivas'ımıza hem de çevre illere bu konuda sağlık hizmeti verdiğimizi vurgulamak istiyorum. Kapalı ameliyatlarla kanserle olan mücadelemize devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı

        Benzer Haberler

        Sivas'ta kar yağışı; 33 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)
        Sivas'ta kar yağışı; 33 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)
        Ulaş'ta okul çalışanlarına hijyen eğitimi verildi
        Ulaş'ta okul çalışanlarına hijyen eğitimi verildi
        İngiliz çiftin 'Ulu Camii' hayranlığı
        İngiliz çiftin 'Ulu Camii' hayranlığı
        Sivas'ta kar yağışı; 33 yerleşim yerinin yolu kapandı
        Sivas'ta kar yağışı; 33 yerleşim yerinin yolu kapandı
        Sivas'ta kar etkili oluyor
        Sivas'ta kar etkili oluyor
        Sivas'ta tır dorsesinde 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Sivas'ta tır dorsesinde 29 düzensiz göçmen yakalandı