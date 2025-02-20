Sivas'ta firari cinayet hükümlüsü yakalandı
Sivas'ın Divriği ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Sivas'ın Divriği ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda, "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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