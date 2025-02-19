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        Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Sivas'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 21:10 Güncelleme: 19.02.2025 - 21:10
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        Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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        Sivas'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle il merkezi ve ilçelerde kuvvetli buzlanma meydana gelmesinin tahmin edildiği belirtildi.

        Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak il genelindeki resmi, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valilik kararıyla 20 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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