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        Sivas'ta "Esnaf Akademisi" düzenlendi

        Sivas'ta, AK Parti Milletvekili Rukiye Toy öncülüğünde, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Cumhuriyet Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen "Esnaf Akademisi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:40 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:45
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        Sivas'ta "Esnaf Akademisi" düzenlendi
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        Sivas'ta, AK Parti Milletvekili Rukiye Toy öncülüğünde, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Cumhuriyet Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen "Esnaf Akademisi" başladı.

        Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odasından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası'nda düzenlenen akademiye esnaf ilgi gösterdi.

        Programda konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, projenin esnaflar açısından önemli olduğunu belirtti.

        Teknolojinin her geçen gün ilerlediğini, esnafın da dijital çağda kendisini geliştirmesi için faydalı bir proje olduğunu aktaran Demirgil, "Burada alınan eğitimle esnaflarımız ticaretini daha da geliştirecektir." ifadesini kullandı.

        Akademinin ilk dersini veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül ise eğitimin önemli olduğunu ve esnafların da teknolojiyi yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.

        22 Şubat'ta sona erecek eğitime katılan esnaflara belge verilecek.

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