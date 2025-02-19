Sivas Valisi Şimşek'ten Sivasspor'a destek çağrısı:

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren Net Global Sivasspor'a destek çağrısında bulundu.

Şimşek, kırmızı-beyazlı ekibi BG Grup 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmandan önce ziyaret etti.

Daha sonra açıklamada bulunan Şimşek, Sivasspor'a başarı diledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin ligde kalan maçlarında güzel neticeler almasını temenni eden Şimşek, "İnşallah Sivasspor başarı çizgisini yukarılara taşıyacaktır. İnşallah bu ziyaretimiz takımımıza güzel bir motivasyon olacaktır." diye konuştu.

Sivasspor'un şehrin en önemli marka değeri olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Sivasspor şehrimizin ortak değeridir, bizi birleştiren unsurdur. Sivasspor'un başarılarıyla gurur duyuyoruz. Olumsuz sonuçlar herkesi üzüyor. Arzumuz her zaman başarılar elde etmesi ve daha iyi yerlerde olması. Bunun için de bizler çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Tüm şehrin bir ve beraber olması lazım. Sadece Sivas'ta yaşayan değil, il dışında yaşayan tüm Sivaslıların takıma sahip çıkması lazım. Toplumun tüm dinamiklerinin, tüm kesimlerinin takımın yanında olması gerekiyor. Taraftarlarımız tribünleri boş bırakmasın, boş tribünler Sivasspor'a yakışmıyor. İş insanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve esnaflarımıza görevler düşüyor. Onlardan da hem maddi hem manevi destek bekliyoruz."

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise Sivasspor'un şehrin ortak markası ve değeri olduğunu söyledi.

Sivasspor'a herkesin sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Uzun, belediye olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

- Antrenman

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

4 Eylül Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.