Sivas Belediyesi kedi evlerine mama bıraktı

Sivas Belediyesi, kış aylarında hayvanların soğuktan daha az etkilenmesi amacıyla şehrin farklı bölgelerinde kurulan kedi evlerine mama bıraktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Adem Uzun, hayvanseverlerle birlikte kedi evlerini ziyaret etti.

Uzun, sokak kedilerine mama vererek hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Kedi evlerinin sayısını 19'a çıkardıklarını bildiren Uzun, şunları kaydetti:

"Kış şartları Sivas'ta zor geçiyor, biz de Sivas Belediyesi olarak can dostlarımızın yanındayız. Arkadaşlarımız bir yandan yeni kedi evlerinin kurulumunu gerçekleştirirken diğer yandan da eskilerin bakım, onarımını yaparak mamalarını koyuyor. Sessiz dostlarımız için her türlü desteği sağlamaya devam ediyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımıza ve hayvansever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şu an 50 santimin üzerinde kar var, eksi 19'lara varan soğuk hava hakim. Kedilerimiz bu kedi evlerinde gayet mutlu ve huzurlu, aynı zamanda sağlıklı bir şekilde besleniyor. Bizler de bunun gururunu yaşıyoruz."