Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas Belediyesi kedi evlerine mama bıraktı

        Sivas Belediyesi, kış aylarında hayvanların soğuktan daha az etkilenmesi amacıyla şehrin farklı bölgelerinde kurulan kedi evlerine mama bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 19:30 Güncelleme: 02.01.2026 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas Belediyesi kedi evlerine mama bıraktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas Belediyesi, kış aylarında hayvanların soğuktan daha az etkilenmesi amacıyla şehrin farklı bölgelerinde kurulan kedi evlerine mama bıraktı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Adem Uzun, hayvanseverlerle birlikte kedi evlerini ziyaret etti.

        Uzun, sokak kedilerine mama vererek hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmeye çalıştıklarını belirtti.

        Kedi evlerinin sayısını 19'a çıkardıklarını bildiren Uzun, şunları kaydetti:

        "Kış şartları Sivas'ta zor geçiyor, biz de Sivas Belediyesi olarak can dostlarımızın yanındayız. Arkadaşlarımız bir yandan yeni kedi evlerinin kurulumunu gerçekleştirirken diğer yandan da eskilerin bakım, onarımını yaparak mamalarını koyuyor. Sessiz dostlarımız için her türlü desteği sağlamaya devam ediyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımıza ve hayvansever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şu an 50 santimin üzerinde kar var, eksi 19'lara varan soğuk hava hakim. Kedilerimiz bu kedi evlerinde gayet mutlu ve huzurlu, aynı zamanda sağlıklı bir şekilde besleniyor. Bizler de bunun gururunu yaşıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Akıl almaz hata!
        Akıl almaz hata!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Bitlis'te yaşandı! Araçlar kara gömüldü!
        Bitlis'te yaşandı! Araçlar kara gömüldü!
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı

        Benzer Haberler

        Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kurslara 2 gün ara verildi
        Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kurslara 2 gün ara verildi
        Sivas'ta çocuklar tatilin keyfini tepsi, poşet ve kızaklarla kayarak çıkard...
        Sivas'ta çocuklar tatilin keyfini tepsi, poşet ve kızaklarla kayarak çıkard...
        Sivas Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
        Sivas Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
        Yaralı bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı
        Yaralı bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı
        Dondurucu soğuğa aldırış etmediler Sivas'ta Cuma namazında camiye sığmayan...
        Dondurucu soğuğa aldırış etmediler Sivas'ta Cuma namazında camiye sığmayan...
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 867 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 867 köy yolu ulaşıma kapandı