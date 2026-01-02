Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 867 köy yolu ulaşıma kapandı

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 867 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 13:41 Güncelleme: 02.01.2026 - 13:41
        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ulaşıma kapanan 867 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

        Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

