Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 867 köy yolu ulaşıma kapandı

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ulaşıma kapanan 867 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 867 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

