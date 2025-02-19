Sivas'ta eczacılar sorun ve taleplerini anlattı

Sivas'ta eczacılar "sağlık kapınız açık kalsın" temasıyla sorun ve taleplerini anlattı.

Türkiye Eczacılar Birliği 37. Bölge Sivas Eczacı Odası üyeleri, "sağlık kapınız açık kalsın" temasıyla oda binasında basın açıklaması yaptı.

Oda Başkanı Bahadır Eren, grup adına yaptığı açıklamada, eczacıların birinci basamak kesintisiz sağlık hizmeti sunan kişiler olduğunu söyledi.

Hastalara ihtiyaç duydukları ilaçlara en güvenilir ve en hızlı şekilde ulaşmalarını sağladıklarını belirten Eren, "2024 yılı hem hastalarımız hem de bizim açımızdan çok zor geçti. 30 bini aşkın eczanemiz, sunduğu ilaç ve eczacılık hizmetlerini sırtındaki mali yüklerle boğuşarak sürdürebildi." diye konuştu.

Eren, Türk Eczacılar Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki İlaç Temin Protokolü'nün 1 Ekim 2024'te sona erdiğini ancak geçen zamana rağmen yeni protokol imzalanmadığını ifade ederek, bu belirsizliğin eczanelere ve hastalara yönelik sıkıntı oluşturduğunu ifade etti.

Gerekli önlemler alınmazsa eczanelerin kapanma tehdidiyle karşı karşıya kalabileceğini aktaran Eren, taleplerinin sadece meslek grubu adına yapılan bir çağrı olmadığını kaydetti.