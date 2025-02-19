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        Ulaş'ta öğrenci servisleri denetlendi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrenci servislerinde denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:24 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:29
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        Ulaş'ta öğrenci servisleri denetlendi
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrenci servislerinde denetim yapıldı.

        İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, köylerden ilköğretim ve ortaöğretim okullarına taşıma yapan öğrenci servislerinde denetim yaptı.

        Araçların kış lastiği, emniyet kemeri, bakım ve temizliği, güvenlik sistemi, kalorifer ve muayenelerini kontrol eden ekipler, sürücüleri ise kurallara uymaları konusunda uyardı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Velilerin emaneti öğrencilerimizin evlerinden okullarına, okullarından evlerine güvenli bir şekilde gidip gelmelerini sağlamak üzere yoğun ve sürekli denetimler yapılacak." dedi.

        Galeri
        Galeri

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