Sivas'ta laparoskopik teknikle rahim sarkması ameliyatı yapıldı

Sivas Numune Hastanesi'nde laparoskopik (kapalı) teknikle yapılan ameliyatla rahim sarkması şikayeti bulunan hasta sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, ismi açıklanmayan 32 yaşındaki hasta, rahim sarkması şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Op. Dr. Merve Vural Yalman ve Op. Dr. Buğra Okşaşoğlu, lateral süspansiyon yöntemini kullanarak rahmin alınmasına gerek kalmadan hastayı sağlığına kavuşturdu.

Yalman, bu yöntemin özellikle rahmini korumak isteyen ve genç yaşta olan hastalar için büyük önem taşıdığını belirtti.

Ameliyatın laparoskopik teknikle yapıldığını aktaran Yalman, bu sayede hastanın iyileşme süresinin oldukça kısa olduğunu ifade etti.