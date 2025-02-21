Sivas'ın Kangal ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçemize bağlı köylerimizden taşımalı eğitim yoluyla erişim sağlayan temel eğitim ve ortaöğretim kapsamındaki tüm taşıma merkezi okullarımızda 21 Şubat Cuma günü eğitime ara verilmiştir."

Kangal Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.