Karla kaplı arazide gezen kurtlar dronla görüntülendi

Kar yağışı ile birlikte soğuk havanın etkili olduğu Sivas'ta kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Altınyayla ilçesinde 4 kurt, ilçe merkezine yakın bir noktaya indi. Karlı arazide gezinen kurtların yiyecek aradığı görüldü. Kurtları ilçede yaşayan Ramazan Tunç, dron ile havadan görüntüledi. Kurtlar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

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