Sivas Belediyesi 55 araç ve 178 personelle karla mücadele çalışması yapıyor
Sivas Belediyesi, kış aylarında şehir içi ulaşımın aksamaması için 55 araç ve 178 personelle görev yapıyor.
Sivas Belediyesi, kış aylarında şehir içi ulaşımın aksamaması için 55 araç ve 178 personelle görev yapıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının yoğunlaşmasıyla kar temizleme, tuzlama ve yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve güvenli bir ulaşım sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğü ana arterler başta olmak üzere yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeler ile caddeler ve ara sokaklarda yoğun mesai harcandığı ifade edildi.
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