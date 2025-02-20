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        Sivas Belediyesi 55 araç ve 178 personelle karla mücadele çalışması yapıyor

        Sivas Belediyesi, kış aylarında şehir içi ulaşımın aksamaması için 55 araç ve 178 personelle görev yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:15 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:29
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        Sivas Belediyesi 55 araç ve 178 personelle karla mücadele çalışması yapıyor
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        Sivas Belediyesi, kış aylarında şehir içi ulaşımın aksamaması için 55 araç ve 178 personelle görev yapıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının yoğunlaşmasıyla kar temizleme, tuzlama ve yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, ayrıca vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve güvenli bir ulaşım sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğü ana arterler başta olmak üzere yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeler ile caddeler ve ara sokaklarda yoğun mesai harcandığı ifade edildi.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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