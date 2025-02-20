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        Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:09 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:11
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        Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

        Net Global Sivasspor ile TÜMOSAN Konyaspor 22 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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