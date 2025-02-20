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        Sivas'ta, Serpincik Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

        SON yılların en sert kışının yaşandığı Sivas'ta hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 12:48 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:50
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        Sivas'ta, Serpincik Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
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        SON yılların en sert kışının yaşandığı Sivas'ta hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor. Kent merkezinde sıcaklık eksi 10 derece olarak ölçülürken, Serpincik Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

        Sivas'ta 2024 yılı Kasım ayında başlayan ve aralıklarla bu yıl ocak ve şubat aylarında devam eden kar yağışı yerini soğuk hava dalgasına bıraktı. Gelecek hafta boyunca soğuk havanın etkili olması beklenen kentte, bu sabah sıcaklık sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldü. Soğuk ve buzlanma riski nedeni ile bugün kent genelinde okullar tatil edildi. Yollarda yaşanabilecek buzlanmalara karşı kent merkezinde belediye, şehirler arası yollarda Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Soğuk hava kent genelinde göl ve göletlerde de etkisini gösterdi.

        Karşıyaka Mahallesi yakınlarında bulunan Serpincik Göleti de soğuk havadan etkilendi. Sulama amaçlı kullanılan göletin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

        Meteoroloji verilerine göre; ilerleyen günlerde kent merkezinde hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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