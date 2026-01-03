Habertürk
        Sivas Haberleri

        Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor

        Sivas'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 11:10 Güncelleme: 03.01.2026 - 11:10
        Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor
        Sivas'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 21 dereceye düştüğü kentte, Kızılırmak ve bazı göletler buz tuttu.

        Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Eğri Köprü ve Karşıyaka mevkilerindeki kısımları da buzla kaplandı.

        Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Serpincik Göleti ise soğuk hava nedeniyle tamamen buz tuttu.

        Öte yandan, tarihi Behram Paşa Hanı'nın yan kısmındaki oluklarda yaklaşık 4 metrelik buz sarkıtları oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

