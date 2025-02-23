Sivas'ta Kızılırmak'ın bazı bölümleri ve Serpincik Göleti buz tuttu

Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak ile Serpincik Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın Eğri Köprü ve Karşıyaka mevkilerindeki kısımları buz tuttu.

Yüzeyi yaklaşık 3 santimetre buzla kaplanan nehirde, su seviyesinin düşüklüğü dikkati çekti.

Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Serpincik Göleti de soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Soğuk havaya rağmen Kızılırmak'ta arkadaşları ile balık tutan Salih Demir, "Saat 09.00'da geldik. Çayımızı demledik. Irmağa ağ atıyoruz, bizim hobimiz de bu. Şu anda hava eksi 14 derece ama üşümüyoruz. Balık tutuyoruz." dedi.

Sıcaklığın gece saatlerinde sıfırın altında 18, gündüz saatlerinde ise sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.