Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Sivas'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan getirilen silahların Sivas'ta satılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kent merkezinde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 16 ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirdi.
Operasyonda, İstanbul'dan Sivas'a silah satışı yapmaya geldikleri öne sürülen U.A. (29) ve B.L. (29) ile kentte bu kişilerle hareket ettiği öne sürülen F.K. (46) ve M.T. (36) gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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