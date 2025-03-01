Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta teravih namazında ısıtıcıdan sızan gazdan etkilenen 48 kişi hastaneye başvurdu

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir camide teravih namazı sırasında doğal gazlı ısıtıcıdan sızan karbonmonoksitten etkilendiği değerlendirilen 48 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 00:58 Güncelleme: 01.03.2025 - 01:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta teravih namazında ısıtıcıdan sızan gazdan etkilenen 48 kişi hastaneye başvurdu
        ABONE OL

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir camide teravih namazı sırasında doğal gazlı ısıtıcıdan sızan karbonmonoksitten etkilendiği değerlendirilen 48 kişi tedavi altına alındı.

        Yeşilyazı Mahalle Camisi'nde teravih namazı esnasında rahatsızlanan bazı kişiler, cami dışına çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Camide bulunan doğal gazla çalışan varyant ısıtıcılardan sızan gazdan etkilenen 48 kişi, Suşehri Devlet Hastanesine başvurdu.

        Hastanede tedavi altına alınanlardan 5 kişi ise tedbir amaçlı Sivas'a sevk edildi.

        Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "28 Şubat Cuma günü saat 20.30 civarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, Akıncılar ilçesi Yeşilyazı Mahalle Camisi'nde teravih namazı esnasında bazı vatandaşlarımızın rahatsızlandığı bildirilmiştir. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, emniyet ve itfaiye ekiplerimiz sevk edilmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, camide bulunan ve doğal gazla çalıştığı belirlenen radyant ısıtıcılardan kaynaklı zehirlenme vakalarının meydana geldiği tespit edilmiştir."

        Açıklamada, olaydan etkilenen 48 vatandaştan bazılarının ambulans, bazılarının da kendi imkanları ile Suşehri Devlet Hastanesi'ne intikal ettiği belirtilerek, "Vatandaşların tetkik ve tedavileri Suşehri Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Olaydan etkilenen 5 hasta ise ileri tedavi için Sivas Merkez Numune Hastanemize (hiperbarik ünitesi) sevk edilmiştir. Söz konusu olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmıştır." denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı
        Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Skandal tartışmanın yankıları
        Skandal tartışmanın yankıları
        Avrupa Birliği: Yeni bir lidere ihtiyaç var
        Avrupa Birliği: Yeni bir lidere ihtiyaç var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık yeni safhaya geçildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık yeni safhaya geçildi
        4 yaşındaki Nazlı Şeşen aranıyor
        4 yaşındaki Nazlı Şeşen aranıyor
        Tuncer Bakırhan: Devlet Bahçeli aradı, Öcalan’ın çağrısının çok kıymetli olduğunu söyledi
        Tuncer Bakırhan: Devlet Bahçeli aradı, Öcalan’ın çağrısının çok kıymetli olduğunu söyledi
        Tahkim'den Okan Buruk ve Mourinho kararı!
        Tahkim'den Okan Buruk ve Mourinho kararı!
        Mart kapıdan baktırmayacak mı?
        Mart kapıdan baktırmayacak mı?
        Sallai'den G.Saray itirafı!
        Sallai'den G.Saray itirafı!
        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
        50 yıl sonra görmeye başladı
        50 yıl sonra görmeye başladı
        İstinaf son noktayı koydu
        İstinaf son noktayı koydu
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!

        Benzer Haberler

        Sivas ve Kırşehir'de ilk teravih namazı kılındı
        Sivas ve Kırşehir'de ilk teravih namazı kılındı
        Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Akıncılar Belediyesinden camilerde ramazan temizliği
        Akıncılar Belediyesinden camilerde ramazan temizliği
        Sivas Belediyesi, 2 yeni halk otobüsünü hizmete sundu
        Sivas Belediyesi, 2 yeni halk otobüsünü hizmete sundu
        Sivasspor, Başakşehir FK maçının hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Başakşehir FK maçının hazırlıklarına başladı
        İHH Sivas Şubesi ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunacak
        İHH Sivas Şubesi ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunacak