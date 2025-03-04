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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:19 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:22
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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
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        Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesi kapsamında çalışma yaptı.

        Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 21 bin 27 sentetik uyuşturucu hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı, 4'ü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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