İmranlı'da gönüllü öğretmenler öğrencilere kurs düzenliyor

Sivas'ın İmranlı ilçesinde öğretmenler, ilçede dershane ve özel kurs merkezi bulunmaması nedeniyle öğrencilere bazı derslerde ücretsiz kurs düzenliyor.

İmranlı Asım Özden Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri, örnek bir projeye imza atarak öğrencilere fen bilimleri, matematik, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ile İngilizce derslerinde ücretsiz eğitim veriyor.

Dershane ve özel kurs merkezi bulunmayan ilçede öğrencilerin okul dışı faaliyetlerinden mahrum kalmaması için gönüllü öğretmenler "dershane yoksa biz varız" sloganıyla 5,6 ve 7. sınıf öğrencilerine hafta içi her gün ders bitiminden sonra kurs düzenliyor.

İmranlı Asım Özden Yatılı Bölge Ortaokulu Müdür Yardımcısı Batuhan Vural, kurum içerisinde oluşturdukları okul iklimi ve ekip ruhu ile sürdürülebilir başarı modeli yakalayan gönüllü öğretmenlere teşekkür etti.

Vural, uygulamanın öğrenciler ve veliler tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.