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        Sivas'ta camide çocuğu darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde cami içerisinde bir çocuğu darbettiği, imama da tehdit ve hakarette bulunduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:37 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:37
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        Sivas'ta camide çocuğu darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde cami içerisinde bir çocuğu darbettiği, imama da tehdit ve hakarette bulunduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Şarkışla ilçesindeki Büyük Cami içerisinde 13 yaşındaki M.H.T'nin darbedilmesi ve imam E.K'ya yönelik tehdit ve hakaret iddialarına ilişkin çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Çalışmada olayın şüphelisi İ.E.A'nın gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli tahkikata başlanıldığı ifade edildi.

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