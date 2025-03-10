Sivas Nuri Demirağ Havalimanı şubat ayında 33 bin 261 yolcuya hizmet verdi
Sivas Nuri Demirağ Havalimanının geçen ay 33 bin 261 yolcuya hizmet verdiği bildirildi.
Sivas Nuri Demirağ Havalimanının geçen ay 33 bin 261 yolcuya hizmet verdiği bildirildi.
Havalimanından yapılan açıklamaya göre, şubat ayında iç hat yolcu trafiği 31 bin 41, dış hat yolcu trafiği 2 bin 220 oldu.
Böylece havalimanında şubatta 33 bin 261 yolcuya hizmet verildi.
Geçen ay Sivas Nuri Demirağ Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 213, dış hatlarda 17 olmak üzere toplam 230'a ulaştı.
Havalimanında bu süreçte yük trafiği ise 314 ton oldu.
Havalimanında ocak ve şubat aylarını kapsayan 2 aylık dönemde ise yolcu trafiği 77 bin 316, uçak trafiği 608, yük trafiği ise 672 ton olarak gerçekleşti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.