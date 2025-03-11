Sivas'ta şubat ayında 161 bin 620 makaron ele geçirildi
Sivas'ta şubat ayında 161 bin 620 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Sivas'ta şubat ayında 161 bin 620 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen ay yaptıkları operasyonlarda, 29 bin 620'si dolu 161 bin 620 makaron, 3 bin 20 paket bandrolsüz sigara, 279 kilogram tütün, 2 kilogram nargile tütünü, 15 bin paket sigara filtresi ve 57 tütün sarma makinesi ele geçirdi.
Ekipler, olaya karışan 53 şüpheli hakkında işlem yaptı.
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