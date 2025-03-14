Suşehri'nde bahar temizliği yapıldı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye ekipleri tarafından bahar temizliği yapıldı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye ekipleri tarafından bahar temizliği yapıldı.
Belediye ekipleri, havaların ısınmasıyla ilçe merkezinde itfaiye araçlarıyla cadde ve sokaklarda yıkama çalışması gerçekleştirdi.
Yıkama çalışmalarında 3 itfaiye aracının yanı sıra 25 personel katıldı.
Bölgede incelemede bulunan Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, kış mevsiminden dolayı yolların aşırı çamur olduğunu ve yıkama çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi.
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