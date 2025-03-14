Suşehri'nde bahar temizliği yapıldı

Bölgede incelemede bulunan Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, kış mevsiminden dolayı yolların aşırı çamur olduğunu ve yıkama çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi.

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