Suşehri'nde ATV tutkunları doğa gezintisi yaptı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde ATV tutkunlarından oluşan grup, Kösedağ eteklerinde doğa gezintisi yaptı.

Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu'nun da yer aldığı etkinlikte, 25 kişiden oluşan ATV tutkunu ilçe merkezinden başlayarak Kösedağ eteklerine doğa gezintisine çıktı.

Kayaoğlu, Suşehri'nin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunmaya devam ettiklerini belirterek, ATV turunun ayrı bir kültürel etkinlik olduğunu söyledi.

Tura katılan doğaseverlerle dağların zirvesinden eşsiz manzaraları izleme fırsatı bulduklarını dile getiren Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"Soğuk hava ve karla kaplı Kösedağ eteklerinin yollarının getirdiği zorluklar, ATV sürücülerinin deneyimiyle daha da heyecanlı hale geldi. Adrenalin dolu tur bazen komik ve heyecanlı anlara da sahne oldu. Bu güzel etkinliği tertip edenleri tebrik ediyorum."

"Suşehri ATV58" adı altında kurulan platform üyeleri, daha sonra iftar programında bir araya geldi.