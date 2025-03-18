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        Sivas Valiliğinden yoğun kar yağışı uyarısı

        Sivas Valiliği il genelinde yoğun kar yağışının beklendiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 23:56 Güncelleme: 18.03.2025 - 23:56
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        Sivas Valiliğinden yoğun kar yağışı uyarısı
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        Sivas Valiliği il genelinde yoğun kar yağışının beklendiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Sivas genelinde kuvvetli, doğu ve güneyde yer alan Gürün, Kangal, Divriği, İmranlı, Zara, Hafik, Doğanşar, Koyulhisar, Suşehri, Akıncılar ve Gölova ilçelerinde yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, ulaşımda aksamalar, tipi ve görüş mesafesinde azalma, kar savurulması ve çatılardan kar düşmesi, buzlanma ve don olayı gibi olası risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi.

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