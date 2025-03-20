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        Sivas'ta ulaşıma kar engeli

        Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 01:31 Güncelleme: 20.03.2025 - 01:31
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        Sivas'ta ulaşıma kar engeli
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        Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.

        Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Şarkışla-Pınarbaşı, Kangal-Çetinkaya, Kangal-Divriği, Şarkışla-Kayseri kara yolları kar ve esinti nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatılırken, Kangal-Gürün, Kangal-Alacahan kara yolu ile Koyulhisar-Mesudiye kara yolları ise kar ve esinti nedeniyle tüm araç trafiğine kapatıldı.

        Hafik ile Doğanşar ilçeleri arasında etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

        Araçlar, karla mücadele ekiplerinin iş makinesi yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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