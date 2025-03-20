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        Ulaş'ta gençler "İyilik Sofrası"nda buluştu

        Ulaş İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:15 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:19
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        Ulaş'ta gençler "İyilik Sofrası"nda buluştu
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        Ulaş İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi.

        "İyilik Haftası Gençlik İftar Buluşması" programına Kaymakam Esat Mücahit Eskimez, Belediye Başkanı Turan İlbey, Sivas Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, Müftü Yardımcısı Behçet Koçak, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, kurum müdürleri, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Altunkaya, organizasyona ev sahipliği yapan İlçe Müftülüğü görevlilerine teşekkür ederek, 13-20 Mart tarihlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "İyilik Haftası" olarak kutlandığını söyledi.

        Kaymakam Eskimez ve beraberindekiler, Hatipler Camisi'nde kılınan teravih namazının ardından gençlere hediye verdi.

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