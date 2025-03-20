Ulaş'ta gençler "İyilik Sofrası"nda buluştu

Altunkaya, organizasyona ev sahipliği yapan İlçe Müftülüğü görevlilerine teşekkür ederek, 13-20 Mart tarihlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "İyilik Haftası" olarak kutlandığını söyledi.

Ulaş İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi.

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