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        Ulaş'ta öğrencilere çam fidanı dağıtıldı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Orman Haftası dolayısıyla anaokulu öğrencilerine fidan dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 15:44 Güncelleme: 25.03.2025 - 15:53
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        Ulaş'ta öğrencilere çam fidanı dağıtıldı
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Orman Haftası dolayısıyla anaokulu öğrencilerine fidan dağıtıldı.

        Ulaş Kaymakamlığı himayelerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Orman Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Ulaş İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilere ağaç ve doğa sevgisiyle ilgili sunum yapıldı.

        Programda öğrencilere toprakla buluşturmaları için çam fidanı dağıtımı yapıldı.

        Programa, Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Serhat Duman ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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