Ulaş'ta öğrencilere çam fidanı dağıtıldı

Programa, Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Serhat Duman ve öğrenciler katıldı.

Ulaş İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilere ağaç ve doğa sevgisiyle ilgili sunum yapıldı.

Ulaş Kaymakamlığı himayelerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Orman Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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