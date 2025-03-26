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        GÜNCELLEME - Sivas'ta midibüs ile tırın çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde midibüs ile tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:46 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:46
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        GÜNCELLEME - Sivas'ta midibüs ile tırın çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde midibüs ile tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

        H.K. yönetimindeki 58 LB 949 plakalı midibüs, Yağdonduran Tüneli'nde F.O'nun kullandığı 06 CDD 675 plakalı demir yüklü tırla çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada midibüs sürücüsü ile araçta bulunan 13 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kaza nedeniyle kapanan tünelin Kangal istikameti araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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