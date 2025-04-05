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        Sivas'taki canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor

        Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından biri olan, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 09:57 Güncelleme: 05.04.2025 - 10:12
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        Sivas'taki canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor
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        Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından biri olan, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

        İlçe merkezinde kurulu pazar, yaklaşık 10 bin hayvan kapasitesiyle 2013 yılından bu yana hizmet veriyor.

        Ruhsatlı hayvan pazarı, cumartesi günleri alıcı ve satıcıları buluşturuyor.

        Veteriner kontrolüyle hastalıklara karşı önlemlerin alındığı pazarda vatandaşlar, soğuktan korunmak için ateş yakıyor.

        Sivas merkeze bağlı Eskiköy'den gelen Yusuf Koç, pazarda 6 kış kuzusunu toplam 67 bin liraya sattığını belirtti.

        Tokat'tan gelen Osman Kayhan da pazardan memnun olduğunu ifade ederek getirdiği 5 büyükbaş hayvanı kısa sürede elden çıkardığını söyledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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