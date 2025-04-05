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        Şarkışla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 19:18 Güncelleme: 05.04.2025 - 19:23
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        Şarkışla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        F.B. (40) idaresindeki 33 AS 133 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Altınyayla Pınarbaşı kavşağında S.Ç. (34) yönetimindeki 10 ACD 66 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile Z.B. (36), A.B. (12), A.B. (8) ve A.B. (6) yaralandı.

        Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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