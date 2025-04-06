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        A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya maçının hazırlıklarına başladı

        UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında Slovenya'yı konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlıklarına Sivas'ta başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 19:29 Güncelleme: 06.04.2025 - 19:29
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        A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya maçının hazırlıklarına başladı
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        UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında Slovenya'yı konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlıklarına Sivas'ta başladı.

        Sivasspor Tesisleri'nde teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik ve teknik çalışma yapıldı.

        Antrenmanı izleyen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Burak Özçoban ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, A Milli Kadın Futbol Takımı'na başarı dileklerinde bulundu.

        Teknik direktör Kıragası ve milli oyuncular Ece Türkoğlu ile Ebru Topçu, yarın Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı takım, statta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        ​​​​​​​A Milli Kadın Futbol Takımı, gruptaki dördüncü maçında 8 Nisan 2025 Salı günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda Slovenya'yı konuk edecek.

        Taraftarlar mücadeleyi ücretsiz izleyebilecek.

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