A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya maçının hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Kıragası ve milli oyuncular Ece Türkoğlu ile Ebru Topçu, yarın Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı takım, statta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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