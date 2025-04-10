Akıncılar'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Vatandaşların güvenliği için gece gündüz demeden çalışan teşkilat mensuplarını tebrik eden Türkmen, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türkmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçedeki huzur ve güven ortamına sağladığı katkılardan dolayı emniyet teşkilatına teşekkür etti.

İlçe Emniyet Amiri Zafer Demirel ve beraberindeki polisler, Türkmen'i ziyaret etti.

Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü personelini makamında kabul etti.

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