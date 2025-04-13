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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 19:54 Güncelleme: 13.04.2025 - 19:54
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:BGGrup 4 Eylül

        Hakemler: Yasin Kol, Ceyhun Sesigüzel, Bahtiyar Birinci

        Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Bekir Böke, Charisis, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Manaj

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Fred, Symanski, Tadic, Talisca, Saint-Maximin, Dzeko

        Gol: Dk. 42 Talisca (Fenerbahçe)

        Sarı kartlar: Dk. 27 Charisis, Dk. 45 Murat Paluli (Net Global Sivasspor)

        SİVAS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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