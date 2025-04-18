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        Sivas'ta otomobiller çarpıştı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 19:22 Güncelleme: 18.04.2025 - 19:22
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        Sivas'ta otomobiller çarpıştı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Ş.K'nin (52) yönetimindeki 58 TP 841 plakalı otomobile Yenişehir Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde A.A. idaresindeki 58 BE 877 plakalı otomobil arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle Ş.K. yönetimindeki otomobil refüje çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazayı her iki otomobil sürücüsü yara almadan atlatırken, Ş.K'nin aracında bulunan M.K, G.Y, S.K ve İ.Y. yaralandı.

        İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesin'de tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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