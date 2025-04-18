Sivas'ta otomobiller çarpıştı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesin'de tedavi altına alındı.

Kazayı her iki otomobil sürücüsü yara almadan atlatırken, Ş.K'nin aracında bulunan M.K, G.Y, S.K ve İ.Y. yaralandı.

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