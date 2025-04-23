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        Sivas'ın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Sivas'ın Şarkışla, Ulaş, Hafik ve Zara ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 13:16 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:22
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        Sivas'ın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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        Sivas'ın Şarkışla, Ulaş, Hafik ve Zara ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Şarkışla Gülsu Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Kutlamalar kapsamında Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, makamını Aşık Sefil Selimi İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Adem Efe Ballı'ya devretti.

        Ballı, ilçede çocuklar için yapılacak sosyal etkinliklerin artırılması yönünde talimat verdi.

        Belediye Başkanı Gültekin de makamını Aşık Veysel İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Umut Efe Karaköse'ye, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yurt da Aşık Veysel İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Berre Sena Öztürk devretti.

        - Ulaş

        Ulaş ilçesindeki törende, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Serhat Duman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        İlçe spor salonunda devam eden programda, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez ve Belediye Başkanı Turan İlbey, öğrencilerin bayramını kutladı.

        Ulaş İlkokulu Müdürü Mehmet Aydın ise günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

        Törene, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        - Hafik

        Hafik Adem Yavuz İlkokulu bahçesinde düzenlen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sergilendi, çeşitli yarışmalar düzenlendi.

        Programa, Hafik Kaymakamı Mürüvvet Yücel, Hafik Belediye Habip Görler, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Zara

        Zara Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı İlk ve Ortaokulu Spor Salonu'nda devam eden törende, öğrencilerinin hazırladıkları gösteriler sunuldu, şiirler okundu.

        İlçe protokolü tarafından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona eren programda, Kaymakam Enes Emircan Buyuran ve Belediye Başkanı Fatih Çelik, ikramda bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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