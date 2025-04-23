Sivas'ın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

İlçe protokolü tarafından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona eren programda, Kaymakam Enes Emircan Buyuran ve Belediye Başkanı Fatih Çelik, ikramda bulundu.

Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı İlk ve Ortaokulu Spor Salonu'nda devam eden törende, öğrencilerinin hazırladıkları gösteriler sunuldu, şiirler okundu.

Ulaş İlkokulu Müdürü Mehmet Aydın ise günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

İlçe spor salonunda devam eden programda, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez ve Belediye Başkanı Turan İlbey, öğrencilerin bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Gültekin de makamını Aşık Veysel İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Umut Efe Karaköse'ye, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yurt da Aşık Veysel İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Berre Sena Öztürk devretti.

Şarkışla Gülsu Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sivas'ın Şarkışla, Ulaş, Hafik ve Zara ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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