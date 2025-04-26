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        Şarkışla'da geleneksel Türk tiyatrosu sahnelendi

        "Somut Olmayan Kültürel Mirasımız, Geleneksel Türk Tiyatrosu Projesi" çerçevesinde Sivas'ın Şarkışla ilçesinde orta oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 15:47 Güncelleme: 26.04.2025 - 15:57
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        Şarkışla'da geleneksel Türk tiyatrosu sahnelendi
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        "Somut Olmayan Kültürel Mirasımız, Geleneksel Türk Tiyatrosu Projesi" çerçevesinde Sivas'ın Şarkışla ilçesinde orta oyunu sahnelendi.

        Avrupa Dayanışma Programı (ESC 30) kapsamında Şarkışla Belediyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve çeşitli kültürel paydaşların katkılarıyla düzenlenen etkinlik, Belediye Binası Seyfettin Soysal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Ücretsiz olarak halkın beğenisine sunulan gösteriye, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Başkan Gültekin, etkinlikte yaptığı konuşmada, kültürel değerlerin yaşatılmasının önemine vurgu yaparak, bu tür projelere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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