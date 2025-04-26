Şarkışla'da geleneksel Türk tiyatrosu sahnelendi

Başkan Gültekin, etkinlikte yaptığı konuşmada, kültürel değerlerin yaşatılmasının önemine vurgu yaparak, bu tür projelere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Ücretsiz olarak halkın beğenisine sunulan gösteriye, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, öğrenciler ve veliler katıldı.

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